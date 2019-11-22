Баки лопнули: ракета Маска взорвалась в Техасе

Опытная ракета SpaceX взорвалась на полигоне

Прототип ракеты Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях в штате Техас. Инцидент произошел в ходе тестирования топливных баков - их до предела пытались заполнить криогенной жидкостью. Верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела далеко за пределы полигона. Теперь эта программа компании Илона Маска находится под угрозой закрытия.

Взрыв ракеты Mk1 компании SpaceX Илона Маска может "поставить крест" на испытаниях этого носителя. Об этом сообщает сайт NASASpaceFlight после взрыва на испытаниях в Техасе.

Инцидент произошел на полигоне Бога-Чика в ходе тестирования топливных баков ракеты. Их заполняли до предела криогеном - жидким кислородом или азотом.

В какой-то момент верхняя переборка ракеты Mk1 разорвалась и вылетела далеко за пределы стартовой площадки. На видео с места событий видно, что от ракеты повалили густые клубы пара. Переборку до сих пор не могут отыскать.

Нижняя переборка ракеты также, судя по всему, вышла из строя.

В ходе тестирования ракета была собрана не полностью - верхний обтекатель находится в сборочном цехе. Кроме того, двигатели Raptor также не были присоединены.

В SpaceX уже давно хотели отменить программу ракеты Mk1, сообщают эксперты. Теперь Илон Маск и его инженеры могут сосредоточиться на разработке и испытаниях более совершенной ракеты Mk3.

Mk1 является прототипом тяжелой ракетной системы, которая в будущем, как надеется Маск, сможет отправлять до сотни астронавтов в направлении Луны или Марса. Вместе с мощным носителем эта система будет высотой в 118 метров и станет полностью многоразовой, что позволит сократить затраты на ее использование. Именно с помощью этой системы Маск планирует отправить в начале 2020-х годов первую группу людей в пилотируемый полет вокруг Луны.

"Starship позволит нам заселить другие миры", - написал Маск в Twitter.

С момента основания компании SpaceX в 2002 году предприниматель говорил, что главная цель бизнеса - помочь человечеству стать мультипланетным видом. С тех пор на этом пути ракетный бизнес Маска достиг немалых успехов, была создана частично многоразовая ракета Falcon 9 и Falcon Heavy rockets, многоразовый грузовой корабль Dragon и в настоящее время достраивается пилотируемый корабль Crew Dragon, на котором астронавты смогут добираться до Международной космической станции.

В марте Маск заявил, что корабли SpaceX для полета на Марс будут построены в следующем году. "В краткосрочной перспективе корабль для Марса будет построен", - пообещал изобретатель.

Концепция межпланетных кораблей Starship изменилась с момента презентации. Планируется, что ракета-носитель Super Heavy будет оснащена 37 двигателями Raptor и сможет совершать вертикальную посадку либо на площадке на суше, либо на специальной барже в океане. А сам корабль Starship оснастят шестью такими двигателями.

В том же месяце SpaceX осуществила очередной пуск ракеты Falcon 9. Старт состоялся с 40-й площадки космодрома NASA на мысе Канаверал. Ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat. Для SpaceX был преодолен очередной рубеж - в космос отправлена пятидесятая по счету ракета Falcon 9.

Первый старт этой ракеты состоялся еще в 2010 году, с тех пор она стала основной ракетой корпорации SpaceX, при помощи которой на орбиту выводятся коммерческие спутники, осуществляется доставка грузов к МКС и аппараты в интересах американских правительственных и военных структур. В планах компании запустить в этом году до 20 ракет.

С момента запуска до настоящего времени было всего две аварии с ракетами Falcon 9. Первая - в июне 2015 года при запуске грузового корабля к МКС. Вторая - в сентябре 2016 года, когда ракета взорвалась на стартовом столе во время предполетной подготовки.

С 2016 года инженерами компании разработана и успешно используется методика мягкого приземления или приводнения первых ступеней этой ракеты, при помощи которой SpaceX намерена значительно снизить стоимость пусков в будущем. Ночной пуск, состоявшийся во Флориде, оказался рекордным для компании с точки зрения нагрузки.

"Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус, спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали", - сообщил Маск накануне пуска.

Иван Апулеев