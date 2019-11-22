B-250: первый успех военного авиастроения ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах началось серийное производство боевых самолётов. Вчера, 20 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны ОАЭ заказало у компании Calidus партию лёгких ударных самолётов.

Контракт стоимостью 2,273 млрд дирхамов ($260 млн) стал первым случаем, когда вооружённые силы ОАЭ приобрели самолёт отечественного производства. Первый образец B-250 был представлен на авиасалоне в Дубае 2017 года, а позже в рамках IDEX 2018 и на Международном авиашоу в Бахрейне в 2018 году. В рамках контракта Calidus поставит ВВС ОАЭ 24 самолёта B-250, а также обеспечит полный цикл поддержки и обучения.

Лёгкий ударный самолёт B-250 Источник изображения: defensenews.com

B-250 разработан бразильской фирмой Novaer и представляет собой турбовинтовой самолёт, созданный для непосредственной авиационной поддержки, борьбы с терроризмом, обучения и сбора разведывательных данных, наблюдения и разведки. B-250 способен находиться в воздухе до 10 часов, развивать скорость 650 км/ч, при этом эксплуатационные расходы на час полёта составляют около $1200.