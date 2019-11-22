"Ужас на поле боя": в США оценили автомат для ФСБ

NI: автомат ШАК-12 является "ужасом на поле боя"

Крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 - это "ужас на поле боя", считает журналист издания National Interest. Это оружие было создано специально для сил ФСБ России. Издание неоднократно обращало внимание на технические характеристики автомата, который способен ликвидировать цель с первого выстрела.

Журнал National Interest высоко оценил новую версию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12. Он охарактеризовал его как "ужас на поле боя". Автор статьи Марк Эпископос указал, что автомат был разработан для спецназа ФСБ. Оружие предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения, отметил он.

Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок, подчеркивается в статье. По словам автора, это обеспечивает исключительную гибкость в решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.

Эпископос обратил внимание на три вида пуль, которые можно использовать в этом автомате: бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и двухпульную с тандемным размещением пуль.

Он подчеркнул, что это говорит о тактической универсальности оружия. Американский эксперт убежден, что "убойные" патроны трех типов не оставляют противнику шансов продолжать бой, так как в подобных условиях на счету каждая миллисекунда.

При этом, как указал журналист, производители попытались компенсировать огромный вес патронов за счет того, что пистолетная рукоятка и ложа АШ-12 сделаны из ударопрочного пластика.

Это уже второй текст этого автора об АШ-12. Причем у обеих статей похожие названия. Новую Эпископос озаглавил "Забудьте АК-47: этот автомат российских спецсил может стать ужасом на поле боя", а 1 марта он выпустил материал с заголовком "Забудьте М-16 или АК-47: этот российский штурмовой автомат - настоящий убийца".

В весенней статье автор указал, что ШАК-12, автомат калибром 12,7 мм, был разработан для бойцов отрядов спецназа.

Основная задача этого автомата - поражение противника, находящегося в укрытии, или если он в бронежилете.

"ШАК-12 идеален для борьбы с террористами в городских условиях и ближнем бою", - утверждает Эпископос.

Для этого автомата были созданы специальные боеприпасы с повышенной бронебойностью, а легкие пули, в которых содержится алюминий, "не рикошетят", что делает ШАК-12 идеальным оружием в тех ситуациях, когда приоритетом является защита гражданских.

"Российское стрелковое оружие давно зарекомендовало себя на международном уровне как надежное, простое в применении, отвечающее современным требованиям ведения боевых действий", - обратил внимание эксперт.

Кроме того, он выразил мнение, что зарубежные подразделения специального назначения "будут заинтересованы" в российском "киллере".

В конце прошлого года NI также рассказывал о ШАК-12. Тогда издание назвало автомат "супероружием российского спецназа" и отметило "впечатляющую" огневую мощь этого оружия. Этот автомат предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников, отметил автор. Как считают эксперты, применение ШАК-12 будет ограничено при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.

Этот автомат разработал конструктор Владимир Злобин в середине нулевых годов. С 2011 года ШАК-12 находится на вооружении ФСБ России. АШ-12 был разработан в ЦКИБ СОО (подразделении Тульского КБ Приборостроения - КБП) по заказу российских спецслужб.

Одна из особенностей конструкции ШАК-12 - дульная часть ствола. Она оснащена двухкамерным дульным тормозом, а его конструкция допускает крепление глушителя. Благодаря этому эффективно снижается отдача.

В ноябре прошлого года журнал The National Interest оценил автомат концерна "Калашников" АК-308. Автор статьи выразил мнение, что это один из самых амбициозных видов оружия, поскольку в нем используются 7,62×51-миллиметровые патроны НАТО. Штурмовую винтовку ВК-308 представили на выставке "Армия - 2018" в Москве.

Американский журналист обратил внимание, что после Второй мировой войны концерн "Калашников" выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы Североатлантического альянса. При этом первые шаги организации в производстве оружия под стандарт блока не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж.

Лидия Мисник