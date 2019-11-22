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ЦАМТО

В Западный военный округ поставлены современные комплексы связи АПЕ-5

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АПЕ-5
АПЕ-5.
Источник изображения: https://rusbitech.ru

ЦАМТО, 21 ноября. Общевойсковая армия ЗВО, дислоцированная в Ленинградской области, получила 10 современных комплексов связи АПЕ-5.

Комплекс позволяет связистам сократить время развертывания пунктов управления в два раза, исключив подвоз дополнительных элементов рабочих мест, компьютеров и локальной сети.

Новейший комплекс связи в базовой комплектации оснащен вмонтированными серверами, устройствами аудио- и видеоконференции, двухсекционными рабочими местами с видеостенками.

Автономность работы поддерживается при помощи штатного электрогенератора, способного поддерживать требуемую мощность для бесперебойной работы 11 автоматизированных рабочих мест, видеоконференции высокой четкости и до 15 телефонных аппаратов открытой и защищенной связи и системы кондиционирования.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля "КамАЗ" и дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС и устройство обработки картографической информации, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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