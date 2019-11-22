Россия обеспечит потребности Малайзии в технике для борьбы с терроризмом

ЦАМТО, 21 ноября. Москва будет обеспечивать потребности Малайзии в борьбе с терроризмом, Куала-Лумпур может запросить у российской стороны любое необходимое вооружение. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем всячески обеспечивать потребности Малайзии в соответствующем оборудовании и вооружении, которое необходимо для борьбы с терроризмом. У нас эффективно работает двусторонняя комиссия, и в этих рамках Малайзия может запрашивать любую необходимую ей технику", – сказал С.Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии.

В свою очередь, министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Малайзия заинтересована в совместных с РФ разработках вооружений и строительстве в стране аэрокосмического центра.

"В прошлом Малайзия закупала военную технику у Российской Федерации, но, полагаю, когда речь идет о военной сфере, мы присматриваемся к возможностям повышения качества взаимодействия. Речь могла бы идти не только о закупках, но также о совместных обменах в области исследования и разработок", – цитирует "РИА Новости" Сайфуддина Абдуллу.

"Мы получили предложение о создании аэрокосмического института в Малайзии, и мы серьезно рассматриваем такую возможность", – добавил глава МИД Малайзии. По его словам, "если бы это произошло, то отношения двух стран были бы выведены на новый уровень".