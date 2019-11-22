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Интерфакс-АВН

В Кремле не видели видео про ЧВК "Вагнер" в Сирии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой, как утверждается, бойцы ЧВК "Вагнер" жестоко убивают сирийского военнослужащего.

"Нет, не видели", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Касаясь возможности провести тщательное расследование по этому видеоролику, к чему призвала "Новая газета", и поддержали бы в Кремле эту инициативу, Песков ответил: "Не знаю, о чем идет речь, к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос ни в утвердительном, ни в сослагательном наклонении. Это было бы неверно".

На уточняющий вопрос, может ли это произойти позже, после того, как в Кремле ознакомятся с материалом, Песков ответил: "Если мы успеем ознакомиться, то - да. Но, с другой стороны, у нас есть специальные ведомства на этот счет, если посчитают необходимым, сделают это. Мы не являемся следственным органом".

Реагируя на слова журналистов о том, что без утверждения президентом деятельности частных военных компаний за рубежом они не могут там функционировать, пресс-секретарь главы государства подчеркнул: "Нет, неверное утверждение".

Видео казни, совершенной в июне 2017 года, было размещено на сайте "Новой газеты" накануне. В ходе расследования журналисты установили личность одного из участников расправы. "Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников "группы Вагнер", - утверждает "Новая газета".

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
ЧВК
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