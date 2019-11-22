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Известия.ru

В Кремле напомнили об отсутствии российских войск в Донбассе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Российских Вооруженных сил в Донбассе не было и нет. Об этом в четверг, 21 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов о том, что информацию о продолжении Украиной обстрелов российский лидер получает из докладов военных.

Отсутствие российских военных, подчеркнул Песков, не говорит о том, что нет каналов получения информации их регионов, близлежащих к границе РФ. "Это нормальная практика", — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума "Россия зовет!", отметил позитивные шаги Киева в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. "Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя, как докладывали военные, обстрелы с украинской стороны продолжаются", — сказал российский лидер.

1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала "формулу Штайнмайера", предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.

Также группа согласовала дату разведения сил в Донбассе. Первый этап состоялся в населенном пункте Золотое в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября стартовал отвод в Петровском в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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