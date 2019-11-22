Войти
Lenta.ru

Корабль Starship Илона Маска взорвался

138
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Испытания первого прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью. Верхняя переборка корабля лопнула и была выброшена за пределы площадки, после чего в воздух поднялось облако паров и криогенной жидкости. Нижняя переборка также разорвалась, что указывает на разрушение всей внутренней конструкции резервуара.

По словам представителей SpaceX, целью испытания было максимальное повышение давления в системе, поэтому была высокая вероятность, что что-то пойдет не так. Инцидент не является критичным, поскольку ранее компания решила не использовать Mk1 для полетов, а сосредоточиться на разработке Mk3 с улучшенным дизайном. Кроме того, Mk1 не был полностью собран, и у корабля отсутствовал верхний обтекатель и двигатели.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
08.11.2018
Гендиректор S7 Space: мы предложили Роскосмосу $2,5 млрд за ракеты, а в ответ — тишина
06.03.2018
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
07.09.2017
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
11.11.2016
Трампонаука: что ученые думают о новом президенте
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук