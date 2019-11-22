Японцы полюбили российский "Т-34"

Российский военно-приключенческий фильм "Т-34" побил рекорды проката российских кинокартин в Японии за последние 25 лет, собрав около $ 600 тыс.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя картины "Марс медиа".

"В середине ноября "Т-34" Алексея Сидорова вышел в прокат в Японии. Сборы картины показали лучший результат за последние 20 с лишним лет среди российских лент, прокатывавшихся в стране, - сказали в компании. - Лента вышла в 67 кинотеатрах Японии, бокс-офис приближается к $ 600 тыс.".

Такие результаты среди российских кинокартин были в Японии лишь у фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова в 1994 году.

В широком прокате "Т-34" появился 1 января 2019 года. Фильм уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии. Также ожидаются релизы в Китае, на Тайване, в Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других стран.