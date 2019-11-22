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Российская газета

"Черный орел": как в 90-е годы в России пытались создать танк XXI века

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Источник изображения: rg.ru

Российский Объект 640 "Черный Орел" впервые был продемонстрирован в Омске 22 года назад. И хотя данная разработка не получила какого-либо развития, она будоражит умы не только специалистов, но и простых любителей бронетехники во многих странах мира.

Существует мнение, что этот танк создавался для поставок на экспорт. В 90-е годы наши предприятия имели проблемы с оборонными заказами и появились надежды, что найдутся желающие его приобрести.

"Черный орел" восхищал необычным обтекаемым силуэтом. Башня и корпус должны были быть выполнены из многослойной брони, усиленной динамической защитой нового поколения. Предполагался специальный комплекс, сбивающий противотанковые ракеты и реактивные гранаты.

Особенностью Объекта 640 являлось расположение боекомплекта в изолированном кормовом башенном отсеке, который заменялся в случае повреждения.

Несмотря на радикальное повышение противоснарядной стойкости, вес не должен был превышать 48 000 кг.

Основным вооружением была 125-мм пушка, в то же время сообщалось о возможности установки орудия более крупного калибра. Прорабатывались различные варианты дистанционно управляемого пулеметного вооружения.

Танк должен был получить современные прицелы командира и наводчика-оператора.

Двигатель предполагался газотурбинный, мощность 1500 л.с. обеспечивала бы очень высокие характеристики подвижности: скорость по шоссе - до 80 км/ч.

К сожалению, "боевая машина XXI века" так и осталась демонстрационным образцом, который, по некоторым данным, до сих пор находится в Омске. Не исключено, что опыт ее создания пригодится в других перспективных разработках.


Алексей Брусилов

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