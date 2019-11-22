Невидимый "Янтарь": США потеряли "корабль-шпион" РФ у своих берегов

ВМС США потеряли из виду российское океанографическое судно "Янтарь", 8 ноября пришедшее к берегам Северной Америки. Через два дня корабль пропал из систем, отслеживающих морской трафик. Несмотря на то, что "Янтарь" де-юре является гражданским судном, военные встревожены - по их данным данным, российский корабль превосходно оснащен для ведения подводной разведки.

"Янтарь" постоянно появляется там, гда проложены магистральные подводные кабели связи. Так было в 2016 году в Средиземноморье. В октябре провайдер Syrian Telecom объявил о 10-дневном отключении интернета, связанном с ремонтом подводного кабеля - все время его починки у побережья страны находился "Янтарь". Нетрудно догадаться, что таким образом Россия помогала своему союзнику, пишет Forbes.

Через месяц российское судно пришло в Персидский залив и вскоре было объявлено об отключении интернета в подводном кабеле GBI. Неизвестно, насколько связаны эти события, но "Янтарь" долгое время крейсировал в районе донной линии связи.

Диверсии и слежку с помощью подводных кабелей практикуют ВМС многих стран. Так в 70-е американские подлодки участвовали в секретной операции Ivi Bells по прослушке линии связи Тихоокеанского флота, проложенной по дну Охотского моря. Установленное на кабеле устройство обнаружено и демонтировано советскими моряками.

Океанографическое судно "Янтарь" построено по заказу Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ и введено в строй в 2015 году. Оно оснащено глубоководными роботами "Русь" и "Консул", способными работать на глубине до шести километров. Также "Янтарь" может использовать глубоководный обитаемый аппарат "Мир". В 2017 году судно нашло на дне Средиземного моря истребители Су-33 и МиГ-29КР из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова". Глубоководные аппараты сняли с самолетов секретное оборудование.

Кроме "Янтаря", ВМФ РФ располагают как минимум двумя большими подлодками - носителями сверхмалых глубоководных субмарин типа "Лошарик". Эта специализированная подводная сила больше многих западных флотов, считает издание.

- Россия может использовать свои возможности для воздействия на критически важные подводные коммуникации. Это создает новую угрозу нашему образу жизни, - констатировал Главный маршар авиации Великобритании сэр Стюарт Пич, выступая в Королевском институте объединенных служб.

Антон Валагин