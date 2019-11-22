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Известия.ru

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" успешно прошла испытания

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В акватории Балтийского флота завершились испытания подводной лодки "Петропавловск -Камчатский". Помимо оснащения самыми современными системами жизнеобеспечения и скрытности, субмарина способна нести новейшие высокоточные ракеты Калибр. Но главная особенность Петропавловска-Камчатского — лодка строится с учетом особенностей погружения в водах Дальнего Востока, где суровый климат и большую часть времени вода скована льдом. 25 ноября в Санкт-Петербурге подлодку торжественно примут в состав Военно-морского флота.

В акватории Балтийского флота завершились испытания подводной лодки "Петропавловск -Камчатский". Помимо оснащения самыми современными системами жизнеобеспечения и скрытности, субмарина способна нести новейшие высокоточные ракеты Калибр. Но главная особенность Петропавловска-Камчатского — лодка строится с учетом особенностей погружения в водах Дальнего Востока, где суровый климат и большую часть времени вода скована льдом. 25 ноября в Санкт-Петербурге подлодку торжественно примут в состав Военно-морского флота.

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Проекты
636.3
БФ
Калибр КР
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