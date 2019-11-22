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Известия.ru

Фрегат ЧФ отразил воздушное "нападение" в Черном море

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Расчёты ПВО фрегата "Адмирала Эссен" отразили нападение условного противника. Учения прошли в акватории Черного моря. Роль условного противника выполнили два истребителя Су-30 СМ Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Самолёты были уничтожены, моряки показали высокий уровень подготовки. Другой задачей было найти и уничтожить вражескую подводную лодку. Экипаж черноморского фрегата также нанес удар по береговому командному пункту условного противника из высокоточного оружейного комплекса "Калибр".

Расчёты ПВО фрегата "Адмирала Эссен" отразили нападение условного противника. Учения прошли в акватории Черного моря. Роль условного противника выполнили два истребителя Су-30 СМ Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Самолёты были уничтожены, моряки показали высокий уровень подготовки. Другой задачей было найти и уничтожить вражескую подводную лодку. Экипаж черноморского фрегата также нанес удар по береговому командному пункту условного противника из высокоточного оружейного комплекса "Калибр".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ
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