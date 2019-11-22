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Российская газета

В Томске создали комплекс для охоты за шпионами-беспилотниками

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Томские ученые совместно с промышленниками разработали аппаратно-программный комплекс для охоты за дронами, занимающимися шпионажем. Новая система проходит испытания.

В настоящее время методы борьбы с воздушными разведчиками технически несовершенны. Их атакуют либо дроном с ручным управлением, либо специально обученными птицами.

- Нашим ученым удалось создать универсальное решение для борьбы с несанкционированным вторжением беспилотников, - сообщает пресс-служба ТГУ. - В рамках прикладных научных исследований был разработан аппаратно-программный комплекс, включающий наземную и воздушную части. Каждая из них оборудована специальными датчиками. Все вычисления проводятся на борту летательного аппарата.

Воздушная часть дрона-"охотника" отслеживает шпионов и идентифицирует их.

- Перехватчик может воздействовать на нарушителя разными способами. Например, блокировать его каналы управления или выстрелить специальной сеткой и затем транспортировать в нужное место, - рассказывают ученые.

Если беспилотник имеет большие габариты и вес, его спускают на землю с помощью парашюта. Затем к захваченному дрону подъезжает роботизированная платформа на гусеничном ходу и доставляет его на базу.


Наталья Граф (Томск)

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