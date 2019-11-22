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ЦАМТО

В третий день авиасалона Dubai Air Show 2019 заключено 15 контрактов, в том числе на поставку запчастей для ЗРПК "Панцирь-С"

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Выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd
Выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 21 ноября. Согласно информации Emirates News Agency, в третий день работы авиасалона Dubai Air Show 2019 Министерство обороны ОАЭ подписало 15 соглашений общей стоимостью более 3 млрд. дирхамов (0,818 млрд. долл.).

Как сообщил на брифинге для представителей прессы помощник заместителя министра обороны генерал-майор Абдулла Аль-Сайед Аль-Хашеми, в числе подписанных соглашений:

- контракт с MBDA France на техническое обслуживание вооружений истребителей "Мираж-2000" на сумму 1,281 млрд. дирхамов;

- контракт с Конструкторским бюро приборостроения (КБП) на поставку запасных частей для ЗРПК "Панцирь-С" на сумму 13,652 млн. дирхамов;

- контракт с GAL на модернизацию радиоэлектронных систем командования ВС на сумму 241,315 млн. дирхамов;

- контракт с AHMED Al Mazroei Metal Industries на оказание технической поддержки и поставку запасных частей для ВВС и ПВО на сумму 8 млн. дирхамов;

- контракт с компанией Harris на поставку систем связи стоимостью 49,782 млн. дирхамов;

- контракт с Советом по качеству и соответствию Абу-Даби на оказание услуг по калибровке, консультированию и обучению на сумму 20 млн. дирхамов;

- контракт с Northrop Grumman International Trading на предоставление услуг технических экспертов для систем управления на сумму 32,940 млн. дирхамов;

- контракт с Abu Dhabi Autonomous System Investments на приобретение беспилотных систем и обеспечение технического обслуживания на сумму 129,754 млн. дирхамов;

- контракт с Lockheed Martin Global на приобретение тренажеров для F-16 на сумму 533,320 млн. дирхамов;

- контракт с MAG Ds Corp. на закупку и модификацию самолетов "Цессна-208" на сумму 220,380 млн. дирхамов;

- контракт с Advance Navigation & Positioning Corporation на закупку оборудования для автоматической посадки TTLS на сумму 36,699 млн. дирхамов;

- контракт с Hellinec для обучения технических специалистов на сумму 19,080 млн. дирхамов;

- контракт с International Golden Group IGG на техническое обслуживание наземных мобильных мишеней стоимостью 13,652 млн. дирхамов;

- контракт с Hanwha Corporation на закупку боеприпасов на сумму 220,380 млн. дирхамов;

- контракт с Leonardo на приобретение вертолетов AW139 на сумму 155,592 млн. дирхамов.

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Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AW-139
F-16
Mirage-2000
Компании
IG Group
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Northrop Grumman
КБП
Проекты
БПЛА
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