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Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ЮВО обучаются пилотированию на комплексном тренажере

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Ми-8АМТШ "Терминатор"
Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

ЦАМТО, 21 ноября. Молодые летчики соединения армейской авиации и вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО приступили к специальной подготовке по эксплуатации боевой техники на компьютеризованном комплексном тренажере, имитирующем управление вертолета Ми-8АМТШ.

Занятия позволят повысить уровень мастерства и навыки пилотов при выполнении специальных задач и учебно-тренировочных полетов.

Главная особенность занятий на компьютерном имитаторе заключается в том, что летчики могут совершенствовать навыки пилотирования авиационной техники и отработать действия при возникновении внештатных ситуаций в безопасном режиме.

Кроме того, программное обеспечение тренажера позволяет моделировать трехмерную визуализацию пространства полета в различных метеоусловиях, в том числе в условиях тумана, дождя, низких и высоких температур, различных ландшафтов местности – водной, равнинной, горной, в различное время суток, из которых 70% полетов выполняются ночью, 30% – днем. Также данный комплекс позволяет имитировать применение авиационных средств поражения стрелково-пушечного и неуправляемого ракетного вооружения боевой техники.

По завершении подготовки на комплексном тренажере экипажи вертолетов Ми-8АМТШ приступят к выполнению практических полетных заданий.

Всего к занятиям на комплексном тренажере привлечено более 300 летчиков соединения армейской авиации и вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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