В ФСБ ответили на заявление Воронченко об "украденной сантехнике"

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Россия передала Украине конфискованные ранее корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждают акты приема-передачи, а также сделанная видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как говорится в сообщении, в ответ на заявление адмирала Воронченко об "угробленных кораблях" российской стороной, ФСБ РФ уведомляет, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись и акты передачи, подписанные представителями Украины.

Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны

- заявили в ФСБ.

Ранее главком ВМСУ Воронченко заявил, что российская сторона "угробила украинские корабли", поснимав с них все, включая розетки, плафоны и унитазы. Он пригрозил показать "варварство россиян" всему миру.

Позднее прибывшие в Очаков корабли осмотрел президент Украины Зеленский, который заявил, что на кораблях не хватает вооружения и он будет добиваться от России его возврата. Напомним, что изъятое вооружение оставлено в России в качестве доказательства вооруженной провокации Украины.