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Интерфакс-АВН

На строительство главного храма вооруженных сил РФ собрали 3 млрд рублей пожертвований

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - На строительство главного храма Вооруженных Сил в парке "Патриот" собрано почти 3 млрд рублей, заявил председатель совета национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин.

"НА сегодняшний день собрано 2,994 млрд рублей", - сказал Каньшин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, освящение храма состоится за несколько дней до Дня Победы в 2020 году. "Он чуть раньше, видимо, будет оснащен, 6 или 7 мая, сейчас решается", - отметил Каньшин.

15 ноября стало известно об установке центрального купола храма весом в 80 тонн. Всего храм украсят шесть куполов. В Минобороны сообщили, что согласно христианской, византийской традиции все купола патриаршего собора в честь Воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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