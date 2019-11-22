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Деловая газета "Взгляд"

Современные российские БТР и БМП назвали "автобусами"

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Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018"
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Участник боевых действий Александр Мухарев отметил, что расширение задач российских БТР и БМП привело к тому, что эта техника стала похожа на "бронированные автобусы".

"Выпускаемые нашим ОПК бронированные "автобусы" – "Бумеранги", "Тайфуны", "Курганцы" лучше использовать подальше от линии соприкосновения войск, во втором эшелоне. Попытка сделать бронемашины на все случаи жизни не самая лучшая идея. В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков. Для быстрого перемещения разведывательных и диверсионных групп нужны маленькие, юркие машины, которым и бронирование не всегда обязательно, например, багги", – пишет Мухарев в газете "Военно-промышленный курьер".

Он отмечает, что во времена Первой мировой и Гражданской войн БМП рассматривались как "как подвижная, маневренная огневая точка, в которой было место только экипажу", но позже в задачи БМП стали входить перевозка пехоты и противостояние любой бронетехнике противника, что привело к увеличению габаритов.

"Принимаемые на вооружение БТР-БМП выросли в габаритах чуть ли не до размеров городских автобусов. Чтобы поразить такую цель, уже не надо особо стараться – она как на ладони. Глядя на монстров, невольно задаешься вопросом: они делаются для войны или поездки большой компанией на пикник?", – пишет автор статьи.

По его мнению, создатели техники должны помнить, что "любая боевая машина всегда компромисс между толщиной брони, мобильностью и ее габаритами". Он также предположил, что представители заказывающих управлений Минобороны не общаются с участниками боевых действий, не обращают внимание на опыт локальных войн последнего времени.

"Броня, как уже отмечалось, не спасет. Поэтому, если невозможно гарантированно защитить людей, желательно сократить численность десанта в каждой машине с целью уменьшения потерь. Нужно сажать в машину четыре-пять пехотинцев. Или один расчет крупнокалиберного пулемета, АГС, ПТРК с прикрытием из двух-трех бойцов", – заключает Мухарев, отмечая, что увеличение машин в подразделении едва ли обрадует "закупщиков и тыловиков".

Ранее главком Сухопутных войск сообщил о закупке современных танков.



Анастасия Воробьева

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Страны
Россия
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