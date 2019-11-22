В Крыму высмеяли слова Зеленского о пропаже техники на возвращенных кораблях

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал анекдотом заявления украинской стороны о якобы пропаже вооружения и оборудования возращенных Россией трех кораблях – нарушителях границы.

"Это все напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят", – приводит его слова РИА "Новости".

По мнению Иоффе, Киев пытается перевести стрелки и отвести внимание от главного. "Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова", – добавил он.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование.

"Президент Украины, видимо, по незнанию включился в грязную игру по очернению России при возвращении украинских кораблей", – сказал Бальбек.

"То, что эти жалкие обвинения сделал дилетант, не вызывает сомнений, но неужели у Зеленского не нашлось хоть одного советника, который бы хоть чуть-чуть разбирался в вопросах флота?" – задался вопросом депутат.

Он подчеркнул, что каждый корабль с завода получает "фирменное" оборудование", а потому "невозможно плафон от украинского артиллерийского катера куда-то приспособить на ракетный фрегат типа "Адмирал Эссен" – там другие стандарты и размеры". "К тому же в своем оборудовании мы уверены", – отметил депутат.

"Но самое удивительное, что украинский командующий попытался сделать воспевание собственному кораблестроению, мол, какое у нас все высококачественное, что русские воруют и с завистью несут себе на корабли – с задержанных в Керченском проливе кораблей действительно сняли вооружение и показали это на весь мир, все остальное там не стоило нашего внимания", – сказал он.

"Так что какие бы пиар-шаги не устраивал сам себе адмирал Воронченко, как бы ни подхватывал его президент Зеленский – рожденный ползать, летать не может, и розетка от артиллерийского катера вряд ли пригодится кораблю, на котором установлены ультрасовременные "Калибры", – заключил он.

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них "частично не хватает оборудования", а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

Ольга Никитина