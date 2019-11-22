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Известия.ru

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

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Источник изображения: Фото: NASA

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщается на сайте NASA Space flight 21 ноября.


Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. Однако во время теста оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы площадки, после чего из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара. Предположительно, нижняя часть и внутренний резервуар также вышли из строя.

Ракета при этом не была полностью собрана — ее головная часть находится в сборочном цехе, компания решает ее дальнейшую судьбу.

В SpaceX заявили, что "результат не стал абсолютной неожиданностью", так как целью испытаний было дать системам корабля максимальную нагрузку. Компания не будет ремонтировать Starship Mk1 и сразу перейдет к созданию более продвинутой версии — Starship Mk3, в которой, вероятно, задействуют оставшуюся головную часть Mk1.

Первый испытательный полет опытной Starship на высоту до 20 км был запланирован на декабрь. Корабль представили в конце сентября, он предназначен для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс. Основатель SpaceX Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.

Однако это не первый неудачный инцидент с Starship. Так, прототип Starhopper второй ступени Starship загорелся на испытаниях двигателя в июле.

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