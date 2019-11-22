Российский штурмовой автомат ШАК-12 станет "ужасом на поле боя"

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван "ужасом на поле боя" журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.

Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.

По словам журналиста, автомат может применяться тогда, когда дальность выстрела не имеет значения и данная характеристика является его отличительной чертой.

Эпископос также обратил внимание, что для автомата созданы три вида боеприпасов: бронебойные, оболочечные и двойные пули, что позволяет говорить об универсальности оружия при тактической стрельбе.