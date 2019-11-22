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Российский штурмовой автомат ШАК-12 станет "ужасом на поле боя"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван "ужасом на поле боя" журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.

Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.

По словам журналиста, автомат может применяться тогда, когда дальность выстрела не имеет значения и данная характеристика является его отличительной чертой. 

Эпископос также обратил внимание, что для автомата созданы три вида боеприпасов: бронебойные, оболочечные и двойные пули, что позволяет говорить об универсальности оружия при тактической стрельбе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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