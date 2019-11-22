Удар "Кометы": как первая советская крылатая ракета удивила создателей

21 ноября 1952 года в акватории близ Феодосии пошел ко дну крейсер "Красный Кавказ", на счету которого было более 60 боевых походов. Легендарное судно разломилось пополам в результате удара первой отечественной серийной противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования КС-1 "Комета" - одного из прообразов современных крылатых ракет.

Работы над "самолетом-снарядом" начались пятью годами ранее в Специальном бюро №1 НКВД. Аббревиатура учреждения СБ-1 случайным образом совпала с инициалами Сергея (Серго) Берии, сына Лаврентия Берии. Именно его дипломная работа, защищенная с отличием в Ленинградской Военной академии связи имени Буденного, стала основой проекта будущего ракетного комплекса, инновационного для СССР того периода.

23-летний Сергей Берия был назначен в бюро заместителем начальника, а пост руководителя и главного конструктора занял доктор технических наук Павел Николаевич Куксенко.

На первых этапах к работе в СБ-1 привлекались немецкие специалисты - некоторые из них были военнопленными, другие добровольно переехали в Советский Союз. Был также и "спецконтингент" - заключенные, в числе которых, к примеру, известный математик член-корреспондент Академии наук СССР Николай Кошляков.

Конструкторам предстояло создать "самолет-снаряд" на базе ракет 10Х и 14Х, разработанных в КБ Владимира Челомея. К слову, проектирование "Кометы" шло по необычному пути - сначала была придумана система управления, и уже под нее подбирали варианты ракеты.

Стоит отметить, что под шифром "Комета-1" (К-1) шла разработка бортовой РЛС самолета-носителя, обозначение "Комета-2" (К-2) получила головка самонаведения, а сама ракета имела шифр "Комета-3".

На опытном варианте "Кометы-3" 14Х К-1 установили пульсирующий двигатель Д-6. Однако он не мог обеспечить необходимую скорость, и от его применения было решено отказаться.

К разработке было подключено ОКБ-155 под руководством Анастаса Микояна, и в ноябре 1949 года был представлен новый эскизный проект самолета-снаряда - его корпус внешне напоминал уменьшенную копию истребителя МиГ-15, в котором на месте кабины пилота размещались отсек аппаратуры системы управления и фугасно-кумулятивная боевая часть. На этой версии "Кометы" устанавливались турбореактивные двигатели РД-500 К. Это был окончательный выбор.

Чтобы ускорить испытания новейшего для той поры оружия, четыре опытных образца самолета-снаряда сделали пилотируемыми. Их обозначили "Изделия СДК" - "самолет-дублер "Комета". Кабину пилота расположили на месте боевой части. Скорость полета для того времени была необыкновенной - на высоте трех километров "Комета" развивала около 1060 километров в час, посадочная скорость составляла 270-290 километров в час.

Самолетом-носителем был выбран Ту-4. Испытания "Кометы" проводились у берегов Крыма между Керчью и Феодосией.

4 января 1951 года первый полет на изделии СДК совершил легендарный летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Всего на самолете-снаряде группой из четырех летчиков было выполнено около 150 пилотируемых полетов.

Главное испытание было намечено на ноябрь 1952 года. Отошедшая от носителя "Комета" должна была ударить по обращенному в мишень крейсеру "Красный Кавказ". Топить ценный корабль никто не собирался, поэтому ракета имела боевую часть с инертным снаряжением.

Судно расположили на территории полигона "Песчаная Балка" в 20 километрах от берега. "Комета" была запущена из района мыса Меганом на расстоянии 80-85 километров от цели.

Результаты стрельбы превзошли ожидания разработчиков. Двухтонный самолет-снаряд на околозвуковой скорости насквозь прошил борта крейсера. Последовавший взрыв боевой части, несмотря на инертное снаряжение, буквально разломил корабль пополам.

До сих пор остается неизвестным, был ли пробит главный 100-миллиметровый бронепояс "Красного Кавказа". Но факт остается фактом - через 12 минут после попадания "Кометы" судно водоизмещением более семи тысяч тонн затонуло.

Впоследствии Сергей Берия сравнивал с действием ракеты первые испытания атомной бомбы, свидетелем которых он был: "Впечатление, безусловно, сильное, но не потрясающее. На меня, скажем, гораздо большее впечатление произвели испытания нашего снаряда, который буквально прошил крейсер "Красный Кавказ". В один борт корабля вошел, из другого вышел".

На вооружение комплекс "Комета" официально был принят в 1953 году. Годом позже на его основе было решено создать еще две модификации - корабельный комплекс для крейсеров проекта 67 и береговой - "Стрела". От первого после создания опытного образца отказались, а для второго в скором времени было начато строительство первого в мире подземного ракетного комплекса.

Тимур Алимов