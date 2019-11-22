Российский автомат АШ-12 на Западе назвали "ужасом на поле боя"

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Американское издание The National Interest назвало новую вариацию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 "ужасом на поле боя", при этом высоко оценив его.

Автор статьи, вышедшей на страницах издания отмечает, что российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 был специально разработан для подразделений специального назначения ФСБ РФ. Он применяется в тех случаях, когда дальность выстрела не имеет значения, т.е. является "оружием ближнего боя".

Под этот автомат, пишет автор, был разработан специальный крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130, при помощи которого можно "мгновенно нейтрализовать цель", что позволяет "избежать длительных перестрелок". Также обращает на себя внимание тот факт, что данный патрон может использовать три вида пуль для различных ситуаций: бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и двухпульную с тандемным размещением пуль. Это подчеркивает тактическую универсальность оружия.

Забудьте о АК-47... Это новый ужас на поле боя

- заявляет автор статьи.

АШ-12 (ШАК-12) – крупнокалиберный штурмовой автомат для ближнего боя, созданный по компоновочной схеме булл-пап. Оружие оснащено планками Пикатинни для установки прицельных приспособлений. Разработан в ЦКИБ СОО (подразделении Тульского КБ Приборостроения — КБП) по заказу ФСБ России, принят на вооружение спецподразделений ФСБ в 2011 году.

От себя добавим, что это уже вторая статья одного и того же автора, посвященная российскому автомату АШ-12. Первая также вышла в издании The National Interest весной этого года.