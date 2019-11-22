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ЦАМТО

Компания Airbus Helicopters поставила ВС Венгрии первые вертолеты Н-145М

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Источник изображения: Фото: hungarytoday.com

ЦАМТО, 21 ноября. По информации венгерских СМИ, 18 ноября на авиабазу "Сольнок" ВВС Венгрии прибыла первая пара легких вертолетов H-145M, заказанных компании Airbus Helicopters в рамках программы модернизации ВС страны Zrinyi-2026.

Вертолеты начали семисоткилометровый перегоночный полет с предприятия Airbus Helicopters в Донауверте около полудня 18 ноября. После полета с одной дозаправкой машины выполнили посадку в аэропорту Будаерш (недалеко от Будапешта). На перелете из аэропорта на авиабазу "Сольнок", которая станет местом постоянного базирования вертолетов H-145M, их сопровождали Ми-24 ВВС Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Airbus Helicopters объявила о заключении с Министерством обороны Венгрии контракта на поставку 20 вертолетов H-145M в военной версии, оснащенной инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce. Закупка осуществляется в рамках программы модернизации вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава (50 пилотов и 60 технических специалистов). Стоимость продажи не раскрывалась.

H-145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

Вертолеты для ВС Венгрии будут оборудованы системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Вертолет оборудован двумя двигателями Arriel 2E компании Safran с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа "Фенестрон". Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики Helionix, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.

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Страны
Венгрия
Продукция
A400M
Ми-24
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
Проекты
Медицина
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