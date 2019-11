Обитаемые космические станции: путь к Луне и другим планетам

Станция около естественного спутника Земли станет следующим шагом в освоении космоса

Аналоги существующих и создаваемых сегодня российских модулей Международной космической станции (такие как Узловой модуль и Научно-энергетический) могут стать основой российского сегмента международной окололунной платформы. Об этом говорится в докладе специалистов РКК "Энергия", озвученном на 70-м Международном астронавтическом конгрессе (International Astronautical Congress 2019, IAC) в Вашингтоне.

Это мероприятие было приурочено к 50-летию первого полета человека на Луну, поэтому особое внимание было уделено задаче возвращения на естественный спутник Земли.

Уже зарекомендовавшее себя равноправное партнерство по линии околоземной станции может перерасти в сотрудничество по созданию орбитальной платформы около естественного спутника Земли, создание которой должно вестись на принципах и нормах МКС. И начать освоение Луны можно уже в ближайшее время. "Существующие технологии, возможности промышленности стран-партнеров по МКС, действующие международно-правовые и организационные механизмы во многом определяют реализуемость программы и возможность создания платформы (около Луны - прим. ТАСС) в короткие сроки", - говорится в докладе.

Международное сотрудничество и опыт МКС

С точки зрения потребностей российской лунной программы и имеющихся технических возможностей для освоения Луны предлагается использовать готовые инженерные решения - космические модули, проектирование и производство которых идет на мощностях РКК "Энергия".

В настоящее время российский сегмент МКС еще не сформирован окончательно. Отправки на околоземную орбиту ожидают три модуля: Узловой, Научно-энергетический и Многофункциональный лабораторный модуль "Наука". При этом тот факт, что Россия "запаздывает" с развертыванием российского сегмента МКС, может сослужить хорошую службу для будущей окололунной платформы. Так как все технологические процессы создания космических обитаемых модулей отлажены и функционируют на отечественных предприятиях. И специалисты не растеряли свой опыт.

В то же самое время NASA уже двадцать лет не работает с производством жилых орбитальных модулей (последний американский модуль "Гармония" вошел в состав МКС в 2007 году). Соответственно, нет налаженного производства.

Специалисты "Энергии" отметили необходимость создания платформы около Луны на международных началах. Так как наличие нескольких сегментов позволит решить задачу резервирования систем, в том числе жизненно важных. Например, системы регенерации воды и воздуха на МКС свои на российском сегменте и сегменте NASA. Нередки моменты, когда в случае поломок зарубежные партнеры используют кухню или туалет на российском сегменте и наоборот.

Источник изображения: © NASA Johnson

Кроме того, иностранное партнерство позволит обеспечивать доставку пассажиров и грузов на окололунную станцию отечественными и зарубежными ракетами-носителями. Такая же система резервирования будет и у пилотируемых космических кораблей. Таким образом получится избежать ситуации, когда критические элементы обеспечения жизнедеятельности окололунной платформы будут обеспечиваться только одной страной.

Космическое "Лего"

Как следует из доклада, первым модулем будущего сегмента в составе платформы для освоения Луны может стать Многоцелевой (интерфейсный) модуль, который будет обеспечивать прием космических кораблей, проведение выходов в открытый космос, заправку лунных посадочных комплексов от танкера. Он технически может быть создан в короткие сроки с учетом опыта создания Узлового модуля (уже изготовлен, ждет отправки к МКС) и малых исследовательских, которые уже находятся в составе российского сегмента МКС.

Источник изображения: © NASA Johnson

Проектная проработка Многоцелевого модуля показывает, что его масса составляет примерно 9 тонн и он может быть доставлен к Луне российскими средствами

Таким образом, для сбора окололунной платформы мы сможем использовать не только сверхтяжелые ракеты, пускать которые можно не более двух раз в год из-за возможностей промышленности и космодрома. Будут использоваться ракеты-носители среднего и тяжелого класса для доставки отдельных элементов к орбите Луны.

Готовящийся сейчас для МКС Научно-энергетический модуль (НЭМ) является одновременно прототипом будущего Служебного модуля окололунной станции, а в перспективе - и модулей в составе лунной базы. Служебный будет обеспечивать размещение оборудования для обслуживания лунных кораблей в составе станции, а также резервирование основных служебных систем окололунной платформы для необходимой надежности функционирования станции. Кроме того, в нем будет располагаться экипаж. Согласно расчетам специалистов, он будет обладать массой около 12 тонн.

Предусматривается возможность автономного полета модуля в период между основными экспедициями. Эта опция позволит отработать технологии энергоэффективных перелетов между различными точками в системе Земля - Луна - Солнце.

Вернуться, чтобы остаться

В отличие от экспедиций пятидесятилетней давности, в этот раз космические державы намерены не просто высадиться на Луну и установить флаг, но и изучить ее, обосновать лунную базу, научиться использовать ресурсы. Крылатой стала фраза из Twitter NASA: "Мы собираемся вернуться на Луну, чтобы остаться там" (We are going to the Moon - to stay).

При этом и Россия, и США до сих пор прорабатывают варианты доставки миссий на Луну. Есть две основных схемы: первая - прямой путь с Земли на Луну, когда экипаж переходит в лунный взлетно-посадочный корабль из основного космического корабля на низкой орбите Луны. И вторая - через окололунную станцию. Орбитальная лунная станция позволит более тщательно и в спокойном темпе готовиться к спуску на лунную поверхность. Не придется расходовать ресурсы космического корабля и лунной взлетно-посадочной платформы. Сроки такой экспедиции не будут ограничены возможностями кораблей по длительности автономного полета.

Источник изображения: © NASA

И хотя строительство новой станции на орбите Луны будет более дорогим проектом, чем организация миссий по посещению Луны по прямой схеме, но в перспективе она позволит более полно вести отработку различных космических технологий, в том числе многоразовых транспортных систем, ракет, кораблей. Ведь лунная программа - это не только строительство лунной базы, Луна - это последовательное решение задач с технической и экономической эффективностью, да и вести строительство базы на поверхности Луны, имея на орбите окололунную станцию, будет гораздо легче.

Лунные программы

Озвученная Роскосмосом программа освоения Луны должна быть реализована в несколько этапов до 2040 года. Роскосмос предлагает обеспечить транспортное сообщение с естественным спутником за счет создания сверхтяжелой ракеты, а также построить на поверхности Луны посещаемую научную базу, инфраструктуру которой должны возводить роботы.

Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateaway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Позже NASA анонсировала проект "Артемида", который тоже предусматривает строительство поселения на Луне.

Российская и американская новые лунные программы пока получили частичное финансирование (в США выделены деньги на начальный этап "Артемиды", в РФ профинансирована разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты). Американцы активно вовлекают в свои проекты международных участников, в том числе Россию. Роскосмос при этом, как ранее заявлял гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, готов участвовать в инициированной программе NASA на паритетных началах.

Материал подготовлен Военной редакцией ТАСС