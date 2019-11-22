Разработка холдинга "Росэлектроника" позволит производить пристрелку оружия без выстрелов

ЦАМТО, 21 ноября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал первый универсальный ствольный коллиматор "Лида-М" для "холодной" пристрелки оружия без использования патронов.

Как сообщила пресс-служба холдинга, устройство предназначено для бесстрельбового контроля прицелов всех типов – тепловизионных, дневных, ночных и стрелкового оружия разных калибров – 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм.

Принцип бесстрельбового контроля позволяет при выверке оружия не тратить патроны и не обнаруживать позицию стрелка шумом от выстрелов. Применение ствольного коллиматора позволяет быстро и точно согласовать ось ствола оружия с оптической осью прицела для обеспечения максимальной эффективности боя.

Устройство представляет собой цилиндрический корпус с объективом, в фокальной плоскости которого размещена координатная сетка. Коллиматор устанавливается в ствол оружия – после включения прицела необходимо совместить острие его прицельного знака с центром координатной сетки коллиматора.

Ствольный коллиматор производит выверку, когда нет возможности жестко закрепить оружие, также он незаменим при "холодной" пристрелке тяжелого оружия и оружия с длинным стволом, установленного на станине.

Изделие разработано входящим в "Росэлектронику" ЦНИИ "Циклон".

"Ствольный коллиматор призван заменить морально устаревшие трубки холодной пристрелки, разработанные в середине прошлого века и выпускаемые по настоящее время. Устройство существенно облегчает выверку оружия, экономит время и повышает точность стрельбы. Кроме того, "Лида-М" – единственное изделие такого рода, совместимое со всеми типами прицелов. Новый ствольный коллиматор упростит выверку оружия не только военнослужащим, бойцам спецподразделений, но и охотникам", – сообщили в холдинге "Росэлектроника".