На Северном флоте открыт новый тренажерный комплекс для подготовки водолазов

ЦАМТО, 21 ноября. В управлении поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота 20 ноября состоялась церемония открытия нового специального тренажерного комплекса для обучения личного состава правилам работы в средствах индивидуальной защиты и водолазном снаряжении различных типов.

Тренажерному классу, в котором установлен комплекс, присвоено имя заслуженного водолазного специалиста Северного флота старшего мичмана в отставке Станислава Колпакчи. Станислав Петрович всю жизнь посвятил водолазному делу, поставив несколько глубоководных рекордов и лично обучив несколько поколений водолазов-глубоководников. Предложение о присвоении классу имени Станислава Колпакчи было поддержано командующим Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым.

Новый тренажер предназначен для обучения водолазов правильным приемам дыхания в различных видах подводного снаряжения и дыхательных аппаратов. Также он служит для повышения уровня специальной подготовки, совершенствования и контроля профессиональных навыков водолазов и для отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих в ходе водолазного спуска.

На тренажере могут одновременно заниматься три человека. Устройство позволяет создать имитацию сопротивления дыханию при работе в аппаратах АВМ-12К или ИДА-71, ИДА-72В, "Амфора", смоделировать переход на резервный запас воздуха в аппаратах АВМ-12-К и попадание воды в поглотительный патрон аппаратов ИДА-71 и ИДА-72В с переключением на открытый цикл дыхания. С его помощью в безопасных условиях отрабатываются действия водолаза в критических ситуациях, связанных со сбоями работы технических устройств, обеспечивающих его жизнедеятельность под водой.

Моделирование критических ситуаций производит инструктор с помощью системы управления тренажером. За физическим состоянием обучаемых, помимо приборов, следит врач-физиолог, который является обязательным участником всех тренировок водолазов, сообщает пресс-служба Северного флота.