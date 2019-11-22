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ТАСС

Российские спутники получат отечественные СВЧ-переключатели в 2021 году

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Производство будет развернуто на саратовском НПП "Алмаз"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запускает в 2021 году производство отечественных сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для космических аппаратов в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Росэлектроники".

"Производство СВЧ-переключателей будет развернуто на саратовском НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику") в начале 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что общий бюджет проекта составляет 344 млн рублей, из которых 250 млн рублей может предоставить ФРП в виде льготного займа.

"Сегодня в российских спутниках применяются исключительно зарубежные СВЧ-переключатели, но благодаря запуску нового производства доля иностранных поставщиков сократится до 10-30%", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора АО "НПП "Алмаз" Михаила Апина.

Каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также приемопередающее оборудование. Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-переключателями, обеспечивающими передачу энергии с минимальными потерями. Таким образом, СВЧ-оборудование является критически важным для российских предприятий ракетно-космической отрасли.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз НПП
Ростех
Росэлектроника
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