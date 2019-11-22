Войти
Интерфакс-АВН

Отделение "Юнармии" открылось в Вашингтоне

154
0
0
Начальник Главного штаба движения "Юнармия" Роман Романенко
Начальник Главного штаба движения "Юнармия" Роман Романенко.
Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российское военно-патриотическое движение "Юнармия" открыло отделения в ряде стран, в том числе в США, сообщил в четверг начальник главного штаба движения Роман Романенко.

"Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединённых Штатах Америки - в Вашингтоне", - сказал Романенко на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.

"Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тыс. мальчишек и девчонок", - отметил он.

По его словам, на текущий момент движение имеет 85 региональных отделений и насчитывает более 19 тыс. отрядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
США
Таджикистан
Южная Осетия
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
18.06.2018
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
19.07.2012
«ОДКБ как военного союза не существует»
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук