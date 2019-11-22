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Деловая газета "Взгляд"

Бойцов ЧВК Вагнера заподозрили в причастности к казни дезертира армии Асада

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Источник изображения: Новая газета/Youtube

Несколько бойцов ЧВК Вагнера якобы могут быть причастны к казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада, сообщают российские СМИ.

Впервые видео с казнью дезертировавшего сирийского военного появилось в Сети еще летом 2017 года, но разглядеть участников ролика удалось только в ноябре 2019 года, когда в интернете опубликовали продолжение видеозаписи, пишет "Новая газета".

На первом видео люди без опознавательных знаков, говорящие по-русски, забивают мужчину в гражданской одежде кувалдой. В продолжении человек без признаков жизни лежит на земле, ему отрезают голову, саперной лопаткой отрубают руки, тело подвешивают и поджигают. На торсе убитого видна надпись "за ВДВ".

Все это время участники казни говорят на русском, играет песня со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать". "Так будет с каждым игиловцем", – говорят мужчины.

По данным арабских СМИ, погибшим оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута из Дейр-эз-Зора. Мужчина 1986 года рождения был мобилизован в июле 2017 года в резерв армии Асада, но дезертировал и был пойман. Предположительно, казнь произошла в провинции Хомс.

На видео все участники расправы закрывали лица, однако один из них попал в кадр без маски. Этого мужчину с помощью сервиса по поиску людей в соцсетях опознали, как уроженца Ставрополья Станислава Д., который якобы служил в разведке Вагнера с 2016 года. До этого он якобы был рядовым в патрульно-постовой службе полиции Ставрополья.

Имена других героев видео не сообщаются.


Алина Назарова

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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Проекты
ИТ
ЧВК
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