Названы сроки передачи флоту подлодки "Петропавловск-Камчатский"

В Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 25 ноября состоится церемония приема в состав ВМФ построенной для Тихоокеанского флота первой дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, "Петропавловск-Камчатский" успешно завершил ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все проектные характеристики.
"В серии неатомных подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока", – заявил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в преддверии приема подлодки.
20 сентября пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.
Напомним, 3 октября гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявил, что в октябре госиспытания будут проведены, а до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи
Дмитрий Зубарев