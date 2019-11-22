Войти
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки передачи флоту подлодки "Петропавловск-Камчатский"

129
0
0
Головная построенная для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363 у набережной АО "Адмиралтейские верфи" на Неве в период заводских ходовых испытани
Головная построенная для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363 у набережной АО "Адмиралтейские верфи" на Неве в период заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, октябрь 2019 года.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 25 ноября состоится церемония приема в состав ВМФ построенной для Тихоокеанского флота первой дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, "Петропавловск-Камчатский" успешно завершил ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все проектные характеристики.

"В серии неатомных подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока", – заявил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в преддверии приема подлодки.

20 сентября пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.

Напомним, 3 октября гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявил, что в октябре госиспытания будут проведены, а до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
ТОФ
Похожие новости
15.09.2017
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
09.09.2016
Армия примеряет обновки
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
05.09.2012
Осадок от «Варшавянки»
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук