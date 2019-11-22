Названы сроки передачи флоту подлодки "Петропавловск-Камчатский"

Головная построенная для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363 у набережной АО "Адмиралтейские верфи" на Неве в период заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, октябрь 2019 года.

В Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 25 ноября состоится церемония приема в состав ВМФ построенной для Тихоокеанского флота первой дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, "Петропавловск-Камчатский" успешно завершил ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все проектные характеристики.

"В серии неатомных подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока", – заявил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в преддверии приема подлодки.

20 сентября пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.

Напомним, 3 октября гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявил, что в октябре госиспытания будут проведены, а до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи

Дмитрий Зубарев