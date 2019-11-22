Видео: российский спецназ прокатился на китайской беспилотной платформе

Прибывшие в Китай на антитеррористические учения стран АСЕАН бойцы спецназа Восточного военного округа протестировали китайскую наземную беспилотную платформу Giant Tiger.

Судя по видеоролику, появившемуся в социальных сетях, военнослужащие 14-й отдельной бригады специального назначения отработали транспортировку и управление транспортным роботом. На беспилотной платформе отсутствовало вооружение, на ней разместились два бойца.

Отметим, что платформа Giant Tiger имеет длину 4,2 метра, ширину 2 метра и высоту 1,4 метра. Общая масса робота составляет 2,1 тонны при том, что сама машина способна нести еще и 800 килограммов полезной нагрузки. Собственно, это и демонстрировалось в ролике. Giant Tiger оснащен также сложной системой датчиков и позиционирования на местности. В совокупности это дает возможность автономного патрулирования на заданной территории, а в случае установки вооружения позволяет быстро выявить и уничтожить потенциального противника.

Напомним, что в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН от России задействованы 40 солдат и офицеров спецназа. Совместно с военными других стран они приняли участие в тренировках по овладению зданием, захвату автомобиля и спасению заложников.

Кроме того, участники учений ознакомились с методикой тактического передвижения с использованием штурмовых транспортных средств и штурма загазованного здания. Снайперы подразделения специального назначения ВВО приняли участие в тренинге по командной тактике, наблюдению за целями, снайперскому огню. Для них была проведена демонстрация методов полевой медицинской помощи и эвакуации раненных.

Николай Грищенко