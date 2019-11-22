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Известия.ru

Сердюков призвал "не рисовать апокалипсис" из-за кадровых перемен в ОАК

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Массовых сокращений в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не будет, но ожидаются изменения в управленческой структуре. Об этом рассказал глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"Только не надо рисовать апокалипсис. Авиастроение будет жить и развиваться", — заявил он в интервью "Интерфаксу", опубликованном 21 ноября. При этом Сердюков отметил, что изменения неизбежны, однако в ближайшее десятилетие существенных изменений производственного ландшафта не будет.

Комментируя возможное объединение ОАК с холдиногом "Вертолеты России", Сердюков отметил, что оба предприятия входят в авиакластер "Ростеха", и изменение внутрикорпоративных связей — "это как перекладывание бумаг на рабочем месте".

Глава "Ростеха" также рассказал журналистам, что производство истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с Минобороны РФ на 76 машин началось. Поставка первого истребителя из установочной партии на две машины запланирована на этот год. Сейчас идут стендовые испытания двигателей.

8 ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца года. По его словам, он уже практически готов к поставке.

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