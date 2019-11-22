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Газета.ru

"Не хватает оборудования": Зеленский о возвращенных Россией судах

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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Киев намерен требовать у Москвы возвращения недостающих элементов оборудования кораблей, переданных Россией Украине 18 ноября. Речь идет о трех судах, которые почти год находились под арестом в РФ за незаконное пересечение госграницы. Российская сторона объясняет, что пока не может отдать оборудование, потому что оно фигурирует в уголовном деле.

Киев проанализирует состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины и потребует от Москвы вернуть все недостающие элементы их оборудования, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, по информации агентства "Укринформ", он сказал после осмотра вернувшихся кораблей в порту Очакова (Николаевская область).

Как передает "Интерфакс-Украина", Зеленский прибыл туда с задержкой в несколько часов из-за поломки самолета. Президенту и сопровождающим его лицам пришлось пересесть на другой борт. По данным агентства, вместе с украинским лидером корабли встречали 17 освобожденных в сентябре моряков, которые служили на них.

"На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было", - подчеркнул Зеленский.

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что правоохранители проведут необходимые следственные действия, чтобы оценить состояние кораблей.

По словам президента, их будут ремонтировать около трех месяцев, а затем вновь вернут в строй.

Накануне Воронченко указал, что за время пребывания кораблей в России с них сняли все оборудование, в том числе "плафоны, розетки и даже унитазы". Он обратил внимание, что они не могут идти своим ходом. "Россияне их угробили", - сказал тогда командующий ВМС Украины.

Возвращение трех военных кораблей украинской стороне состоялось 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В российском МИДе эту передачу объяснили тем, что суда больше не нужны следственным органам как вещественные доказательства.

Газета "Коммерсантъ" еще 15 ноября сообщала, что Россия готова отдать Украине корабли до саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря. Источники издания отмечали, что Москва планирует вернуть Киеву суда со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Они объяснили это тем, что личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, поэтому они должны оставаться в России.

В России передачу Киеву военных кораблей назвали сигналом о стремлении к перемирию. Такое мнение выразил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", - сказал он РИА "Новости".

Впрочем, в Киеве придерживаются совершенно иной точки зрения. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предупредила, что

украинская сторона не собирается отказываться от планов привлечь Россию к ответственности в рамках дела Международного трибунала ООН по морскому праву даже после того, как она вернула корабли.

По данным внешнеполитического ведомства Украины, первые слушания по этому делу в трибунале должны пройти 21-22 ноября.

Предметом споров между Москвой и Киевом стали корабли ВМС Украины - два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". В ноябре прошлого года они направлялись из Одессы в Мариуполь, но в Керченском проливе их задержали российские пограничники. В России моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как отмечали в ФСБ, они игнорировали обращения к ним пограничников и совершали опасное маневрирование.

В результате три корабля и их экипажи - 24 украинских военнослужащих - были арестованы. С тех пор они содержались в московском СИЗО "Лефортово" и только 7 сентября вернулись в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.


Кристина Сизова

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