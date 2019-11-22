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Военное обозрение

В Китае рассказали об отправке в Южный Судан 700 своих военнослужащих

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Источник изображения: China Military, Минобороны КНР

Стало известно об отправке китайских военнослужащих в Африку. Как сообщает китайская пресса, первоначально речь шла о 240 военнослужащих пехотного батальона, дислоцированного в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй КНР). Названы цели.

Сообщается, что китайское военное командование приняло решение об отправке своих военнослужащих в Южный Судан в качестве представителей обширного миротворческого контингента. И 240 военных из КНР – это лишь первое звено китайских военных, которые прибывают в Южный Судан в качестве миротворцев. В общей сложности, в эту африканскую страну НОАК (Народно-освободительная армия Китая) направляет около 700 своих военнослужащих – весь личный состав упомянутого пехотного батальона из Чжанцзякоу.

Китайское военное командование сообщает, что это наиболее представительная китайская миротворческая миссия в Южном Судане. Продлится она ровно год.

В задачи китайских военных, как отмечают в НОАК, будет входить патрулирование на согласованных участках, охрана важных объектов, пресечение возникновения вооружённых конфликтов, восстановление порядка "в сложных зонах" и другие задачи по обеспечению безопасности.

Перед отправкой в Южной Судан китайские военнослужащие, как заявлено, прошли трёхмесячную спецподготовку, а также психологическое тестирование. Об этом сообщает командир пехотного батальона Хан Тао.

Напомним, что в Африке существует пока единственная китайская зарубежная военная база. Размещена она в государстве Джибути. Там же находится и военная база США. Причём Пентагон уже неоднократно демонстрировал раздражение в связи с таким соседством.

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Китай
Судан
США
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