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ТАСС

Космонавт Рязанский: популяризации исследований на МКС не уделяют должного внимания

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Сергей Рязанский и Софико Шеварднадзе
Сергей Рязанский и Софико Шеварднадзе.
Источник изображения: © "Просто о сложном"

Космонавт сообщил, что на станции одновременно проводятся 400 научных экспериментов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Популяризации научных экспериментов, проводимых на Международной космической станции (МКС), не уделяется достаточного внимания. Об этом заявил российский космонавт Сергей Рязанский в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"К сожалению, сегодня не уделяется большого внимания объяснению и популяризации результатов научной деятельности, которая проводится на станции", - отметил космонавт, уточнив, что на МКС одновременно идет порядка 400 научных экспериментов.

В качестве примера он привел работы на станции по созданию лекарств от некоторых форм рака, эксперименты с российским биопринтером. "Об этом надо больше говорить", - добавил Рязанский.

Он считает, что 90% космонавтов нужно набирать из числа ученых, поскольку они могут "не только дать обратную связь, но и сами по ходу работы видоизменить эксперимент, естественно, с помощью Земли, с консультациями". Рязанский рассказал, что на станцию "Мир" космонавт Валерий Поляков улетел с программой из 200 экспериментов, но еще столько же сам придумал и провел, уже будучи на орбите.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в 10 дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

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Россия
Проекты
МКС
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