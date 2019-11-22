В Неваде продемонстрировали эффектный пилотаж на F-35

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с демонстрационным вариантом пилотирования американского истребителя пятого поколения F-35. Полёт демонстрационного характера осуществлялся F-35 авиационного крыла, дислоцированного на авиабазе Неллис (примерно в 15 км от Лас-Вегаса, штат Невада).

Самолёт, оторвавшись от взлётно-посадочной полосы, поднялся на несколько метров над ней, после чего лётчик стал осуществлять резкий набор высоты с выходом в "горку". Двигаясь в течение нескольких секунд под углом около 80 градусов, истребитель F-35 начал заходить на комплекс фигур высшего пилота – с фрагментом петли Нестерова, контролируемым штопором и последующим выходом на пикирование.

Демонстрируя эффектные возможности самолёта и свои навыки, американский лётчик "покрутил" несколько "бочек", совершал боевые развороты, выход на малые высоты.

Пилотирование F-35 на американской базе Неллис pic.twitter.com/eQHpNcVyol - Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) November 21, 2019

Это видео позволяет объективно оценить возможности американского истребителя. Если оставить шапкозакидательские настроения из серии "наши всё равно лучше", то можно прийти к выводу, что за последние несколько лет американские производители в правильном для себя направлении поработали над конструкцией самолёта и развитием линейки двигателей, что, как видно, позволяет истребителю переходить в режимы высокой маневренности без какого-либо видимого "напряжения" и сосредоточения мыслимых и немыслимых ресурсов.

Другой вопрос в том, что в самих США признают следующее: лишь треть парка F-35 пригодна к выполнению боевых операций из-за многочисленных проблем с техническим обслуживанием и логистикой поставок. Правда, и треть парка - весьма внушительный арсенал, который было бы глупо пытаться списывать со счетов.