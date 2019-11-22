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Военное обозрение

В Неваде продемонстрировали эффектный пилотаж на F-35

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с демонстрационным вариантом пилотирования американского истребителя пятого поколения F-35. Полёт демонстрационного характера осуществлялся F-35 авиационного крыла, дислоцированного на авиабазе Неллис (примерно в 15 км от Лас-Вегаса, штат Невада).

Самолёт, оторвавшись от взлётно-посадочной полосы, поднялся на несколько метров над ней, после чего лётчик стал осуществлять резкий набор высоты с выходом в "горку". Двигаясь в течение нескольких секунд под углом около 80 градусов, истребитель F-35 начал заходить на комплекс фигур высшего пилота – с фрагментом петли Нестерова, контролируемым штопором и последующим выходом на пикирование.

Демонстрируя эффектные возможности самолёта и свои навыки, американский лётчик "покрутил" несколько "бочек", совершал боевые развороты, выход на малые высоты.


Это видео позволяет объективно оценить возможности американского истребителя. Если оставить шапкозакидательские настроения из серии "наши всё равно лучше", то можно прийти к выводу, что за последние несколько лет американские производители в правильном для себя направлении поработали над конструкцией самолёта и развитием линейки двигателей, что, как видно, позволяет истребителю переходить в режимы высокой маневренности без какого-либо видимого "напряжения" и сосредоточения мыслимых и немыслимых ресурсов.

Другой вопрос в том, что в самих США признают следующее: лишь треть парка F-35 пригодна к выполнению боевых операций из-за многочисленных проблем с техническим обслуживанием и логистикой поставок. Правда, и треть парка - весьма внушительный арсенал, который было бы глупо пытаться списывать со счетов.

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Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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