Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

Он связал это с чисто мужскими требованиями к работе на орбите

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите. Об этом космонавт Сергей Рязанский рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

Отвечая на вопрос ведущей о том, почему в космос летали только четверо соотечественниц и уже 50 американок, Рязанский отметил, что у мужчин физиология и гормональный уровень отличаются большей стабильностью, их устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин.

"Требования (в России - прим. ТАСС) мужские, никто не будет подгонять под фазу [менструального] цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию", - пересказал Рязанский требования к организации космического полета. В то же время, учитывая факт большого числа полетов в космос женщин - астронавтов NASA, Рязанский подчеркнул, что на самом деле фазы цикла "не мешают совершенно".

С другой стороны, считает космонавт, российские женщины не идут в отряд космонавтов из-за ориентированности на семью. "Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети, стабильность", - высказал мнение космонавт.

На две головы выше

Последний раз российская женщина-космонавт побывала в орбитальной командировке с сентября 2014 по март 2015 года - Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на МКС и только четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России. Предыдущий раз женщина из России побывала в космосе еще в 1997 году - полет на орбиту на борту американского шаттла "Атлантис" выполнила Елена Кондакова.

По данным Рязанского, число заявок от женщин в отряд космонавтов РФ в 200 раз меньше чем от мужчин. Космонавт также считает, что если будет создан отдельный отряд для женщин, "это их больше унизит - они, значит, под нормальные условия не тянут". По словам Рязанского, у девушек есть шансы оказаться в существующем отряде, если они "на две головы выше любых мальчиков".

Он добавил, что очень ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов - Анны Кикиной.

Роскосмос и женщины

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. За несколько дней до этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.

В интервью ТАСС космонавт Светлана Савицкая отмечала, что заявлений от девушек в отряд космонавтов достаточно, но их отсеивает комиссия.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.