Войти
ТАСС

Космонавт Рязанский: США выйдут из проекта МКС после обкатки своих пилотируемых кораблей

161
0
0
Сергей Рязанский
Сергей Рязанский.
Источник изображения: © "Просто о сложном"

По словам космонавта, после этого Соединенные Штаты начнут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США выйдут из программы Международной космической станции (МКС), как только испытают собственные пилотируемые корабли. Такое мнение высказал космонавт Сергей Рязанский в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Я уверен: как только американцы обкатают свои пилотируемые корабли, они мгновенно выйдут из программы Международной космической станции", - сказал Рязанский.

По его словам, после этого США начнут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию.

Рязанский высказал скептическое отношение по поводу перспектив дальнейшей эксплуатации МКС после ухода американцев. "Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше", - отметил он.

Космонавт добавил, что, возможно, России, с ее относительно небольшим космическим бюджетом, стоит сконцентрироваться на каком-то более перспективном проекте.

Окололунная станция

США планируют создать окололунную пилотируемую станцию Lunar Orbital Gateway. Она должна использоваться не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформа для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправная точка для миссий по изучению дальнего космоса.

В настоящее время ведутся переговоры об участии в этом проекте России и других стран. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.

Полеты к МКС ведутся со времен закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году только на российских кораблях серии "Союз". США разрабатывают собственные космические корабли Crew Dragon и Starliner, однако из-за задержек в программе их испытаний NASA, вероятнее всего, придется покупать новые места на "Союзах" в 2020 году.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Похожие новости
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
05.04.2017
Между "Рокотом" и "Фениксом"
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
12.09.2012
Россия не отказывается от освоения космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук