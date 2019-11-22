Серийное производство Су-57 уже идёт - Сердюков

Продолжаются испытания нового двигателя в составе летающей лаборатории

Дубай. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с Минобороны РФ на 76 машин, сообщил глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow.

"Серийное производство Су-57 уже идёт", - заявил Сердюков, отвечая на вопрос о начале производства законтрактованных на форуме "Армия" 76 самолетов.

Он напомнил, что поставка первого истребителя из установочной партии на две машины запланирована на этот год.

"Сейчас продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя (изделие 30 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК). Он отрабатывается в составе летающей лаборатории", - сказал Сердюков.

"В октябре был выполнен очередной полет - проверялись характеристики двигателя на разных режимах полета. В том числе работа поворотного реактивного сопла и маслосистемы при отрицательных перегрузках", - отметил глава авиационного кластера "Ростеха".

Ранее сообщалось, что первый истребитель Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, должен быть передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изд. 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.