Редкие полеты россиянок в космос объяснили менструациями

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что россиянки редко летают в космос из-за созданных для мужчин требований к работе. Он заявил об этом в интервью журналистке Софико Шеварднадзе, опубликованном сервисом "Яндекс.Эфир".

Шеварднадзе поинтересовалась, почему в космос летали четыре россиянки и 50 американок. Рязанский объяснил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла. Однако космонавт тут же прокомментировал многочисленные полеты женщин из США, заявив, что цикл никак не мешает работе. Он отметил более стабильный гормональный уровень у мужчин, а также повышенную устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам, нежели у женщин.

Рязанский также рассказал, почему в отряд космонавтов женщины подают заявки в 200 раз меньше, чем мужчины. Он считает, что "девочки ориентированы на семью и стабильность", а мальчики — на поиски приключений и подвиги. Однако космонавт очень ждет полета на орбиту Анны Кикиной — единственной женщины в российском отряде космонавтов. Также он рассказал, что не стоит создавать отдельный отряд для женщин, так как это их больше унизит.