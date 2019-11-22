Войти
Российская газета

Ужас на поле боя: Американский эксперт оценил новый российский автомат

120
0
0
Источник изображения: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Российский штурмовой автомат ШАК-12 является крайне эффективным оружием для антитеррористических операций в условиях городской застройки. К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest.

Несмотря на то, что оружие достаточно массивное (около шести килограммов), а эффективная дальность выстрела не превышает 350 метров, в данном случае эти недостатки не имеют никакого значения. Дело в том, что ШАК-12 изначально разрабатывался для спецназа ФСБ и под конкретную цель - борьба с террористами в городе. Поэтому низкая дальнобойность может рассматриваться как конструктивная особенность, поскольку она минимизирует возможный ущерб гражданскому населению, отмечает автор американского издания.

Массивные патроны ШАК-12 размером калибра 12,7 миллиметра мгновенно нейтрализуют цель при контакте, не давая террористам шанс на последний ответный выстрел перед смертью. В ситуации с захватом заложников это может спасти несколько человеческих жизней. При этом ШАК-12 способен обезвредить злоумышленников даже выстрелом сквозь стену.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
Похожие новости
22.11.2019
Российский автомат АШ-12 на Западе назвали "ужасом на поле боя"
05.03.2019
Американцев впечатлил новый российский крупнокалиберный штурмовой автомат
04.03.2019
Настоящий убийца: в США оценили российский 12,7-мм автомат ШАК-12
10.12.2018
В США оценили "супероружие" российского спецназа
10.12.2018
Встречайте винтовку ШАК-12: новое супероружие российского спецназа (The National Interest, США)
07.12.2018
Мгновенная нейтрализация: от автомата ШАК-12 не спасут даже стены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук