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Российская газета

Курды извинились за атаку на российский патруль в Сирии

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Российско-турецкий патруль в Сирии.
Российско-турецкий патруль в Сирии.
Источник изображения: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Бойцы сил внутренней безопасности сирийского региона Евфрат выразили сожаление в связи с атакой на российскую машину из патрульного конвоя. Соответствующее заявление распространило курдское новостное агентство "Хавар".

Ответственность за инцидент, произошедший 18 ноября в Кобани на севере Сирии, курды возложили на "агрессивную группу жителей города", которые забросали патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики принесли извинения и заверили, что будут приняты "самые строгие меры", которые позволят избежать повторения подобного в будущем, пишет РИА Новости.

Тем временем, военная полиция России и турецкие военнослужащие при участии вертолетов армейской авиации ВКС РФ продолжают совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. А сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон увеличивают число пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии. Не только по земле, но и по воздуху, с помощью военно-транспортных Ил-76, грузы доставляют в те районы, где местным жителям необходима помощь.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ил-76
Компании
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