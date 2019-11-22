В Индии обнаружились проблемы с заменой СВД на "современные" снайперские винтовки

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Индийское военное командование неожиданно (хотя характерно для Индии – вполне ожидаемо) решило пересмотреть планы по перевооружению войск на новые снайперские винтовки. Напомним, что ранее в вооружённых силах Индии было заявлено о готовности отказаться от СВД "с переходом на более современное и эффективное снайперское оружие".

Как выясняется, теперь в Нью-Дели решили сократить объёмы предполагаемых закупок более чем втрое. Если первоначально плановые объёмы закупки снайперских винтовок обозначались на уровне 5720 единиц и 10 млн патронов к ним, то теперь в индийских СМИ говорится уже о 1,8 тыс. винтовок. К винтовкам планируется приобрести 2,7 млн патронов. Изначально стоимость потенциального контракта обозначалась на уровне 141 млн долларов. Новая сумма не озвучивается.

Обращает на себя внимание следующий факт: когда репортёры попросили официального представителя индийских вооружённых сил Амана Ананда прокомментировать существенное урезание плановых объёмов, тот заявил, что никаких комментариев по этому поводу дать не может. Причину такой невозможности не объяснил.

На данный момент известно, что Индия после долгих месяцев изучения вариантов закупки снайперского оружия, так и не смогла определить возможного поставщика. Для "изучения" были приобретены несколько единиц у разных поставщиков, включая такое оружие как Beretta Scorpio TGT "Victrix". Однако после "изучения" индийское Минобороны решило, что снайперские винтовки "не отвечают требованиям индийской армии по ряду параметров на фоне своей цены". Запрос традиционный: высокая убойная дальность, наличие прогрессивной оптики, небольшой вес и малая цена. Остаётся найти производителя, который бы обеспечил эти индийские запросы.

Другими словами, в Индии обнаружились проблемы с отказом от СВД, которые стоят на вооружении с 1960-х годов. Запросы на более современное оружие слишком завышены, включая ещё и традиционный - о локализации оружейного производства на индийских заводах. Многие производители на передачу технологий производства Индии при целой серии других её требований при заключении контракта пойти явно не готовы.