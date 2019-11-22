Появилось видео учений с участием комплексов "Ярс"

Стратегические ракетчики вывели на маршруты боевого патрулирования пусковые установки комплексов "Ярс", сообщили в четверг, 21 ноября, в Минобороны России.

"По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР (машина дистанционного разминирования) обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы", — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Как отметили в военном ведомстве в ходе учений "Ярсам" пришлось справиться с препятствиями, которые устраивали условные диверсанты.

В частности, для обнаружения и уничтожения взрывных устройств военные использовали новейшие машины "Листва".

Ранее сообщалось, что на учениях "Центр-2019", которые прошли в конце сентября, бойцы российской армии впервые отработали элементы "войны будущего" — действия ударных групп беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).