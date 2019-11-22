Войти
ТАСС

Подразделения военной полиции России получат первые квадроциклы в 2020 году

139
0
0
Квадроцикл «Тульчанка»
Квадроцикл «Тульчанка», разработанный в тульском ЦКИБ СОО на базе серийного гражданского квадроцикла Stels ATV 600 Leopard.
Источник изображения: Военное обозрение

Как сообщили в Минобороны РФ, сейчас этот транспорт принимается на снабжение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первые поставки квадроциклов подразделениям военной полиции ожидаются в 2020 году, сообщил ТАСС замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Ранее сообщалось, что рассматривается возможность оснащения подразделений военной полиции квадроциклами.

"Квадроциклы необходимы не везде, только в определенных зонах. Силы специальных операций ими уже оснащены на севере и в других специфических регионах, и мы планируем использовать их у себя. Сейчас они принимаются на снабжение, и в дальнейшем, думаю, мы будем их использовать по необходимости. Мы предполагаем, что [поступят] в 2020 году", - сказал Кох.

Он уточнил, что квадроциклы - это техника с высокой проходимостью. "Это транспорт для решения задач на определенных сложных участках местности, для специфических каких-то задач. Он не будет использоваться массово", - добавил генерал.

Кох отметил, что основной техникой для подразделений военной позиции, особенно при выполнении задач в Сирии, где военнослужащие ведут патрулирование и обеспечивают охрану порядка в ряде регионов, остаются бронированные машины "Тигр" и "Тайфун".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тигр
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.11.2019
Общественный совет при Минобороны России оценил условия службы российских военнослужащих в Сирии
04.11.2019
"Мы не отель": Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
05.01.2017
Самые зрелищные военные видео 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук