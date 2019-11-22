Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его "ужасом на поле боя".

Новый автомат был создан для нужд специальных подразделений ФСБ в тех случаях, когда не имеет значения дальность выстрела. Крупнокалиберный патрон позволяет мгновенно нейтрализовать цели и избежать длительных перестрелок.

Отмечается, что такая тактика обеспечивает исключительную гибкость при решении задач на коротких и сверхкоротких дистанциях. При этом оружие универсальное благодаря трем видам пуль: бронебойная, оболочечная и двухпульная.

Для размещения трех вариантов тяжелых патронов 12,7×55 мм СЦ-130 производитель выбрал конструкцию с коротким стволом. Хотя это относительно редкий форм-фактор для штурмовых винтовок, он может предложить лучшую управляемость в ближнем окружении.

1 ноября сообщалось, что американские военные разрабатывают патроны калибра 6,8 мм на замену популярных в НАТО 5,56-мм пуль. Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.