Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" в Калининграде

Согласно материалу Юрия Дмитриева "Хризантема": и щит, и меч", опубликованному в газете Дважды Краснознаменного Балтийского флота "Страж Балтики", противотанковый дивизион 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота в Калининграде получил новые самоходные противотанковые ракетные комплексы 9К123 "Хризантема-С".

Боевая машина 9П157-2 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К123 "Хризантема-С" (с) "Страж Балтики"

В материале говорится:

В артиллерийской бригаде Балтийского флота создана новая боевая единица - дивизион самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема".

Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, командир противотанкового дивизиона подполковник Сергей Булгакин рассказал о том, чем живёт новое подразделение.

Офицер стал артиллеристом не случайно. Говорит, что выполнил заветное желание деда, который мечтал, чтобы кто-то в семье был военнослужащим. Расчёты в пользу старшего брата не оправдались. Военное дело было тому не по душе. Тогда в военный вуз поступил младший - Сергей.

Учиться было не просто. На втором курсе даже хотел отчислиться. Сейчас понимает, что ошибался. После окончания училища в 2006 году выбрал береговую артиллерию, прибыл в Калининград в самоходный артиллерийский дивизион на должность командира гаубичного самоходного взвода. Вспоминает, как выехал первый раз на полигон, где занимался привязкой огневой позиции. На это у него тогда ушло больше двух часов, хотя по нормативу положено 24 минуты. Тогда за его действиями наблюдали старшие офицеры, которые были удивлены итогами работы: вроде бы всё было долго, но… метко. Боевую стрельбу молодой лейтенант провёл на "отлично". Вот тогда и понял, что артиллерия - это его призвание!

Затем Сергей Булгакин стал командиром батареи 2С3 "Акация", после чего ему предложили перейти в мотострелковый полк, в батарею ПТУР "Штурм С". Согласился. В 2009 году принял участие в оперативно-стратегическом учении "Запад-2009", которое очень хорошо помнит как ставшее настоящим боевым крещением для молодого офицера. К этому моменту он только-только был назначен командиром батареи. По его мнению, манёвры были масштабными, требовавшими большого напряжения.

Получив опыт боевой работы, пройдя курсы повышения квалификации, Сергей был назначен начальником штаба разведывательного артиллерийского дивизиона. В этом качестве принял участие в стратегическом учении "Запад-2017". После чего в 2018 году командование соединения предложило возглавить новую структуру - дивизион самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема".

СПТРК вызвал у С.Булгакина неподдельный интерес. Перейдя на должность комдива, он приступил к формированию новой структуры. Сложности возникли при обустройстве парка. По сути, размещать технику было негде. В ожидании "Хризантем" пришлось заниматься расчисткой площадки для их стоянки, выкорчёвывать траву и кустарники, возводить забор. Вместе с новой боевой техникой в Калининград на короткое время приехали и представители завода-изготовителя, которые помогали военнослужащим не только вникнуть в особенности комплекса, но и со знанием дела заниматься его обслуживанием. Ведь до этого в дивизионе СПТРК изучили "Хризантему" лишь по книжкам.

Представители завода вновь побывали в Калининграде уже в октябре 2019 года с той же целью - помочь в освоении боевой машины ПТУР. В ней - множество различных блоков, тумблеров, мониторов. Она напичкана электроникой. И, если честно, бойцы из-за недостаточных знаний лишний раз боялись что-то включать, дабы ничего не испортить. А сейчас уже готовят её к первому выезду в поле, намеченному на начало следующего года.

- Боевая машина "Хризантема" - это всепогодный комплекс. Имеет лазерное и РЛС-наведение на цель. На вооружении - 15 ракет, способных поражать технику противника на дальности до 6 км и пробивающих броню толщиной 1 метр 60 сантиметров. Так что танки - это не проблема для такого комплекса, - отмечает Сергей Булгакин.

Надо ли говорить, что современное оружие России вызывает у офицера чувство гордости? Представители завода-изготовителя этой осенью подробно рассказали военнослужащим и о том, как работает "Хризантема" с российской глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Где бы ни находился комплекс, его всегда можно будет найти, как иголку в стоге сена. Всё это вызывает у комдива определённый интерес, он изучает боевую машину и по сей день, ждёт, когда сможет увидеть, как она "воюет".

По замыслу, "Хризантемы" должны находиться в противотанковом резерве командира армейского корпуса. Одна из главных задач - действия на танкоопасном направлении, где может произойти прорыв обороны, а также при поражении долговременных оборонительных точек, представляющих из себя капитальное фортификационное сооружение из прочных материалов. Комплекс способен также уничтожать низколетящие вертолёты. По сути, если учесть, что дивизион может действовать на рубеже протяжённостью около 9 километров, - это надёжный щит как при ведении обороны, так и острый меч в наступлении. Подразделение С.Булгакина, став по фронту, может остановить атаку нескольких десятков танков. Коэффициент полезного действия у "Хризантем" практически стопроцентный. Даже если в танке противника замигала кнопка "ПТУР", сигнализирующая о приближении противотанковых комплексов, а также о немедленном поиске укрытия, спрятаться будет совсем не просто, ведь скорость полёта управляемой ракеты до цели всего-то чуть более 4 секунд. Сможет ли механик-водитель танка, по которому ведётся огонь из "Хризантемы", найти способ увернуться от удара? Вряд ли!

- В нашем лице артиллерия получила надёжный щит, способный остановить противника на дальних подступах, - говорит комдив.

Как уже отметил офицер, в его подчинении - более десятка боевых расчётов. Военнослужащих надо продолжать обучать, что требует повышенного внимания со стороны командования и дивизиона, и бригады.

Например, механики-водители проходят обучение в учебном центре в Коврово Владимирской области. Почему так далеко? БМП-3, на базе которой создан комплекс, в Калининградской области - редкая машина. Для того чтобы её освоить, нужно учиться у специалистов как проводятся заряжание и стрельба, как используются мониторы, как боевая машина готовится к бою и преодолению различных преград, в том числе водных (без остановки и покидания техники). Для того чтобы разобраться в тонкостях, нужны твёрдые знания, понимание того, что изменение даже одного параметра работы комплекса способно улучшить качество службы, сделать технику менее уязвимой в боевой обстановке.

- Важно, чтобы механик-водитель не боялся выполнять свои задачи, - продолжает комдив. - У меня был случай ещё в бытность лейтенантом, когда мой подчинённый механик-водитель перед форсированием преграды просто выпрыгнул из машины, даже не заглушив её, и та двигалась неуправляемая, пока не въехала в овраг, где завязла в рыхлой почве. Значит, бойцы должны быть обучены, уверены в себе. Как и командиры боевых машин.

Каждый третий командир комплексов - командир взвода, обязательно проходящий службу по контракту. Сейчас пять из них находятся на переподготовке в Саратове, где учатся работать на "Хризантемах". После их возвращения в Калининград, на обучение на Волгу отправится новая группа. Сдав экзамены, новоиспечённые специалисты "Хризантем" получают сертификаты для работы на боевой машине. К зимнему полевому выходу дивизион СПТРК будет хорошо подготовлен.

Офицер отмечает, что подготовка подразделения - это движение от простого к сложному. Планирование мероприятий боевой подготовки на перспективу уже идёт, ведь с 1 декабря в ВС РФ стартует новый учебный год. Личный состав надо будет обучить развёртыванию в боевой порядок машин, взводов и батарей.

Формируя дивизион ПТУР, командир подыскивал настоящих военных профессионалов, хорошо осознавая, что даже самая современная техника ничего не значит без людей. Например, начальником штаба дивизиона назначен майор Юрий Деревянкин, которого офицер знает с лейтенантской поры. В то время он являлся командиром батареи ПТУР, а Сергей Булгакин - командиром ГСБ САУ "Акация". Среди батарейных выделяются выпускники Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии капитаны Андрей Витчинов и Евгений Тонковский, а также командир взвода лейтенант Денис Стефура. Это грамотные, с интересом изучающие новую технику, да и просто надёжные офицеры, которым можно доверить любые самые сложные задачи, зная, что они будут выполнены в срок.

Военнослужащие дивизиона ПТРК находятся в предвкушении будущих стрельб на одном из полигонов в Калининградской области. Им не терпится обкатать новую технику, посмотреть, на что она способна в бою. Согласно курсу подготовки артиллерии, для стрельбы из таких боевых машин устанавливаются мишени, сходные с теми же, по которым ведут огонь другие артиллерийские подразделения: "танк", "БТР". Но "Хризантема" работает и по мишеням "катер", "низколетящий вертолёт".

- Многие офицеры, приезжающие к нам в воинскую часть, зная, что у нас есть "Хризантемы", стараются обязательно посмотреть их, - говорит командир дивизиона. - Долгое время машины стояли зачехлёнными, мы выгоняли их, показывали… Я горжусь, что служу в артиллерии, мне нравится этот род войск, искать себя где-то в другом месте не планирую. Мне по душе полевые выходы, всё, что касается работы в условиях полигона. Без этого жизнь артиллериста не мыслима.

Комдив отметил, в комплексах есть лазерное наведение ракет на цель. Стоит визир большой кратности, который позволяет видеть объект противника как днём, так и ночью - и в блеске солнечных лучей, и в дождливую погоду, и в туман. Это упрощает работу, одновременно делая её более эффективной.

- Я рад, что сегодняшняя военная служба заметно отличается от той, которая была ещё, скажем, лет десять назад, - замечает подполковник Сергей Булгакин. - Вижу, что государство заботится о защите Родины. Однако и требования к нам, офицерам, и всему личному составу растут. Неизменными остались задачи, и мы с ними справимся.

Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.

Командир противотанкового дивизиона 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота, оснащенного самоходными противотанковыми ракетными комплексами 9К123 "Хризантема-С", подполковник С.Булгакин. Калининград, ноябрь 2019 года (с) Юрий Дмитриев / "Страж Балтики"