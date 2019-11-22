Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Латвии

18 ноября 2019 года в центре Риги прошел военный парад, посвященный 101-ой годовщине провозглашения Латвийской Республики и 100-летию латвийской армии.

Как сообщили в министерстве обороны Латвии, в параде приняли участие около 1500 военнослужащих, земессаргов (Zemessardze, "Ополчение" - латвийская народная добровольная вооруженная организация, являющаяся частью национальных вооруженных сил - прим. ред.), полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов (Jaunsargi, члены военизированной молодежной организации - прим. ред.). Командовал парадом командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс, а принимал парад президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Возглавили парад военнослужащие 3-го пехотного батальона механизированной пехотной бригады сухопутных сил, которым доверено нести знамя латвийской армии. В параде также приняли участие военнослужащие сил союзников Латвии по НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. Завершили парад техника НВС, сил союзников, государственной полиции, государственной пограничной охраны и государственной пожарно-спасательной службы, вертолеты Ми-17, самолет Ан-2, пограничные вертолеты Agusta Bell 206B и Agusta 109E Power. Также в параде приняли участие датские и бельгийские истребители F-16, которые несут дежурство в небе Балтии.

Фоторепортаж Спутник Латвия