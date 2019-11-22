Войти
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Латвии

149
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Латвии

18 ноября 2019 года в центре Риги прошел военный парад, посвященный 101-ой годовщине провозглашения Латвийской Республики и 100-летию латвийской армии.

Как сообщили в министерстве обороны Латвии, в параде приняли участие около 1500 военнослужащих, земессаргов (Zemessardze, "Ополчение" - латвийская народная добровольная вооруженная организация, являющаяся частью национальных вооруженных сил - прим. ред.), полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов (Jaunsargi, члены военизированной молодежной организации - прим. ред.). Командовал парадом командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс, а принимал парад президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Возглавили парад военнослужащие 3-го пехотного батальона механизированной пехотной бригады сухопутных сил, которым доверено нести знамя латвийской армии. В параде также приняли участие военнослужащие сил союзников Латвии по НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. Завершили парад техника НВС, сил союзников, государственной полиции, государственной пограничной охраны и государственной пожарно-спасательной службы, вертолеты Ми-17, самолет Ан-2, пограничные вертолеты Agusta Bell 206B и Agusta 109E Power. Также в параде приняли участие датские и бельгийские истребители F-16, которые несут дежурство в небе Балтии.

Фоторепортаж Спутник Латвия

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Польша
Словакия
Словения
США
Черногория
Чехия
Эстония
Продукция
F-16
Ан-2
Ми-17
Проекты
NATO
Издания
Военный Парад
Похожие новости
19.11.2019
В Риге прошел военный парад: кто в нем принял участие? (Delfi, Латвия)
01.04.2019
Delfi (Латвия): прощай, "Калашников"! Как изменилась латвийская армия за 15 лет в НАТО
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук